В Барнауле два человека погибли при обрушении здания

В Барнауле произошло обрушение на стройке. По предварительным данным, смертельные ранения получили два человека. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел на проспекте Калинина. Обрушились крыша и бетонные перекрытия строящегося здания. Под обломками оказались двое рабочих. От полученных травм они скончались на месте.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Барнаул, Зоя Осколкова

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