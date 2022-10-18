ВСУ ударили по стадиону в Новой Каховке, есть жертвы

Украинские войска нанесли ракетный удар по стадиону «Энергия» в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале. В результате обстрела два человека погибли, еще один получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Также на стадионе повреждена трансформаторная подстанция, зафиксирована утечка трансформаторного масла. Над устранением аварии работает бригада «Херсоноблэнерго».

Ранее сегодня в Новой Каховке дважды объявляли воздушную тревогу. В городе были слышны взрыва, работала ПВО.

Херсон, Наталья Петрова

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