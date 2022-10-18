На финской атомной станции выявили повреждение на реакторе

Оператор АЭС «Олкилуото», расположенной в Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря сообщил о повреждении третьего реактора, – сообщает агентство Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на оператора финской АЭС, во время работ по техническому обслуживанию были обнаружены повреждения насосов.

«Ситуация, скорее всего, повлияет на график ввода в эксплуатацию АЭС и начало регулярного производства электроэнергии, повреждения, обнаруженные на насосах, не оказывают влияния на ядерную безопасность», – сообщил Оператор АЭС «Олкилуото»

Атомная электростанция в Западной Финляндии, расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Два реактора BWR-2500 АЭС производят более 16% потребляемой в Финляндии электроэнергии.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»