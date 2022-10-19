В США россиянина признали невиновным в лжесвидетельстве ФБР

Жюри присяжных в США признало россиянина Игоря Данченко невиновным в даче ложных показаний ФБР. Это дело связано с расследованием по поводу связи экс-президента Дональда Трампа с Россией, передает CNN.

Сторона обвинения пыталась доказать, что Данченко солгал ФБР по поводу источников сведений о «контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами», а том числе и о том, что «Кремль мог содействовать избранию Трампа». В обвинении говорится, что россиянин ни от кого такую информацию не получал и сфабриковал факты.

Обвиняемый отказался признавать вину, а защита настаивала на полном оправдании. «Присяжные вынесли оправдательный вердикт по всем четырем пунктам обвинения против Данченко, российского эмигранта и аналитика, который предоставил наибольшую часть материалов для досье против Трампа», – говорится в сообщении.

Данченко является гражданином России, однако уже много лет проживает в США. Он попал под арест в ноябре 2021 года. Как писали американские СМИ, россиянин был источником информации для Кристофера Стила, собиравшего перед выборами 2016 года компромат на Трампа. Позже выяснилось, что досье Стила содержит много непроверенной и неточной информации.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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