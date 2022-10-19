Украинские войска обстреляли Белгород и Шебекино: есть раненые и повреждения

Снаряд попал в один из объектов инфраструктуры Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий», – написал он. О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, не уточняется.

Ранее сегодня горожане сообщили в соцсетях о громких звуках над Белгородом и выложили фото со следом от ракеты в небе.

Также появились сообщения об отключении света на нескольких улицах областного центра. Ситуацию прокомментировали в «Белгородэнерго». «Отключение электроэнергии на Харьковской горе и в центре Белгорода связано с технологическим нарушением в сети 6 кВ. У 60% потребителей подача электроэнергии уже возобновлена (на 11:18) по резервным схемам. В течение часа электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», – говорится в сообщении энергетиков.

Позднее Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Шебекино. Пострадали два человека. «Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ», – написал глава региона в Telegram.

В результате обстрела повреждены гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. «В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки», – уточнил Гладков, добавив, что обстрел территории продолжается.

В последнее время приграничные территории Белгородской области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Накануне ВСУ ударили по двум селам – Старый Хутор и Глотово, а также по территории железнодорожной станции под Белгородом. Пострадали два человека, сообщал губернатор.

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Белгород, Наталья Петрова

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