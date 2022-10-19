В Киевской области зафиксирован случай сибирской язвы

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области в среду, 19 октября, выступило с заявлением, в котором говорится, что в регионе зафиксирован случай сибирской язвы, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении ведомства говорится, что сибирскую язву обнаружили в Обуховском районе Киевской области у козы. При этом отмечается, что человек может заразиться и от животного.

Госпродпотребслужба также опубликовала печень признаков сибирской язвы, среди которых указаны: сильная головная боль; высокая температура; общее недомогание; карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд (поражение кожи); сильные колющие боли в груди (в случае легочной формы); удушье (в случае легочной формы); диарея с примесями крови (при кишечной форме); режущие боли в животе (при кишечной форме); рвота с примесями крови (при кишечной форме).

Киев, Иван Бабурин

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