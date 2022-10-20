Бандиты с мачете отрезали мужчине руку в Иркутске

В Приангарье объявили в федеральный розыск главаря преступной группировки, члены которой зверски избили местного жителя и отрезали ему кисть руки мачете. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Бандитам вменяют покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ).

Согласно материалам следствия, 1 сентября в Иркутске четыре участника преступной группировки жестоко избили мужчину, после чего мачете отрезали ему кисть руки и несколько раз выстрелили по ногам. Жертве удалось спастись и выжить. Причины нападения не сообщаются.

Бандиты скрылись, но вскоре двоих из них задержали. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи установили личность организатора преступной группировки. Это 35-летний Миро Мироян. Его объявили в федеральный розыск.

Иркутск, Наталья Петрова

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