Петербуржца задержали за изнасилование 7-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге задержали ранее судимого жителя Адмиралтейского района по подозрению в сексуальном насилии над 7-летним ребенком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел 18 октября в СНТ «Экология» в поселке Токсово во Всеволожском районе. Мальчик приехал вместе с отцом в гости на дачу к подозреваемому. Там 44-летний мужчина надругался над ребенком.

В полицию 19 октября обратилась мать мальчика. Минувшей ночью подозреваемого задержали в его квартире на Канонерской улице.

Правоохранители проводят проверку по заявлению петербурженки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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