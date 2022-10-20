Британские чиновники назвали эпидемией массовое насилие над детьми в стране

Случаи насилия над детьми в Великобритании по численности сравнимы с масштабом эпидемии. 7,5% населения в возрасте от 18 до 75 лет в детстве стали жертвами насильников, рассказала эксперт по социальной помощи Алексис Джей.

Она руководила независимым расследованием сексуального насилия над детьми, одним из крупнейших в стране на эту тему. Его начали в июле 2014 года, когда на свет вышли несколько громких случаев, которые десятилетиями замалчивали.

Специалисты нашли более 6 000 жертв, согласившихся выступить в «Проекте правды». По данным следствия, в 2019 году в Англии и Уэльсе проживали 3,1 млн жертв насилия или 7,5% населения в возрасте 18-75 лет. По прогнозам специалистов, в любой группе из 200 детей 10 мальчиков и более 30 девочек до 16 лет переживут насилие над собой.

«Характер и масштаб жестокого обращения, с которым мы столкнулись, были шокирующими и глубоко встревожили. Это постоянно растущая проблема и национальная эпидемия», – цитирует Алексис Джей Reuters.

Множество случаев были злоупотреблениями в учреждениях разных структур, включая католическую и англиканскую церкви, британский политический центр в Вестминстере. Большинство случаев остаются безнаказанными, потому что свидетелей и жертв заставляют молчать ради репутации и в страхе перед преступниками. Выявлены факты, что полиция скрывала многие подобные жалобы из уважения к подозреваемым, принимавшим какое-либо участие в общественной жизни.

Лондон, Наталья Рязанова

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