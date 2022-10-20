Задержан начальник КРУ МЧС России

Начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин в среду, 19 октября, задержан на 48 часов. Причина задержания пока не сообщается, – сообщает в четверг, 20 октября, ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В правоохранительных органах агентству сообщили: «Репин был задержан 19 октября на 48 часов по подозрению в должностном преступлении. Оно относится к периоду, когда он работал в Омской области. В суды ходатайство об избрании ему меры пресечения пока не поступало».

Отмечается, что ранее Владимир Репин занимал должность начальника УФНС по Омской области.

Москва, Иван Бабурин

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