В Белгородской области дрон ВСУ взорвался в руках у ребенка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 20 октября, сообщил, что в Белгородском районе девятилетний мальчик пострадал от взорвавшегося у него в руках найденного устройства, похожего на дрон.



В своем телеграм-канале Гладков написал: «В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области, аппарат сдетонировал у мальчика в руках»

«Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – сообщил Гладков.

Белгород, Иван Бабурин

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