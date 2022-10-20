В Белгородской области дрон ВСУ взорвался в руках у ребенка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 20 октября, сообщил, что в Белгородском районе девятилетний мальчик пострадал от взорвавшегося у него в руках найденного устройства, похожего на дрон.
В своем телеграм-канале Гладков написал: «В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области, аппарат сдетонировал у мальчика в руках»
«Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – сообщил Гладков.
Белгород, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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