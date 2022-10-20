российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 октября 2022, 05:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Украинские боевики «Хаймарсами» обстреляли гражданскую переправу под Херсоном

Экстренные службы Херсонской области поздно вечером в четверг, 20 октября, сообщили, что украинские боевики двенадцатью ракетами HIMARS ударили по гражданской переправе недалеко от Херсона, – сообщают СМИ.

Представитель херсонских экстренных служб, в частности, сказал: «Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Информация по жертвам и разрушениям уточняется».

Херсон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,