Украинские боевики «Хаймарсами» обстреляли гражданскую переправу под Херсоном

Экстренные службы Херсонской области поздно вечером в четверг, 20 октября, сообщили, что украинские боевики двенадцатью ракетами HIMARS ударили по гражданской переправе недалеко от Херсона, – сообщают СМИ.

Представитель херсонских экстренных служб, в частности, сказал: «Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Информация по жертвам и разрушениям уточняется».

Херсон, Иван Бабурин

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