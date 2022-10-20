В результате обстрела переправы под Херсоном украинскими неонацистами погибли дети

Глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в ночь на пятницу, 21 октября, сообщил, что в результате обстрела украинскими боевиками гражданской переправы через Днепр Херсоне погибли три человека, включая детей.

«Известия» со ссылкой на Telegram-канал Мирошника сообщают: «Обстреляли мирную переправу через Днепр из HIMARS – десять человек получили тяжелые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены».

Как ранее сообщалось, по переправе под Херсоном украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS, 11 из которых были сбиты силами ПВО России.

Херсон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»