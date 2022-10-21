В Чаде 60 человек погибли при массовых беспорядках

Как минимум 60 человек погибли и более 300 пострадали в результате массовых беспорядков в двух крупнейших городах Чада. Власти обвинили митингующих в вооруженном восстании, а организаторы протестов заявили, что против мирных демонстрантов использовалось боевое оружие, передает The Associated Press.

Днем 20 октября акции протеста прошли в столице страны Нджамене, городах Мунду, Доба и Сарх. Мирные протесты быстро переросли в столкновения с полицией. Правозащитники обвинили власти в разгоне демонстраций с участием силовиков.

Правительство сообщило о 30 погибших в столице, организаторы митинга – о 40. Еще 32 человека погибли в Мунду. Более 300 человек с различными травмами обратились за медицинской помощью, у некоторых были огнестрельные ранения.

Митингующие выступали против продления переходного режима в стране, который должен был закончиться 20 октября. Его установили в апреле 2021 года после гибели президента. Власти продлили переходный режим еще на два года.

Нджамена, Наталья Рязанова

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