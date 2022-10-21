Выросло число жертв ракетного удара ВСУ по переправе в Херсоне

По последним данным, в результате ракетного удара украинских войск по гражданской переправе в районе Антоновского моста в Херсоне вечером в четверг погибли четыре человека. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале. По его данным, детей среди погибших нет. «Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает», – написал он.

Ранее председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил о двух погибших и 10 пострадавших. Он уточнил, что в числе пострадавших есть дети. Также в числе раненых, по его словам, есть журналисты.

Как отметил Елисеев, характер ранений показывает, что ВСУ скорее всего применили ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта.

Ранее администрация Херсонской области сообщила, что около 23:00 украинские военные выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в районе Антоновского моста, которая работает и в ночное время из-за большого числа желающих выехать на левый берег Днепра. Российские ПВО сбили 11 выпущенных снарядов. Одна ракета упала в районе Антоновского моста.

Херсон, Наталья Петрова

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