В аэропорту Казани Airbus столкнулся с зайцем

В аэропорту Казани направлявшийся в Таджикистан самолет авиакомпании Nordwind Airlines сбил зайца. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Происшествие на взлетно-посадочной полосе случилось в 03:09 в пятницу, 21 октября, во время взлета самолета Airbus А321. Лайнер выполнял рейс Казань – Худжанд. Экипаж сообщил диспетчеру об инциденте после взлета. Самолет продолжил полет в штатном режим.

Во время осмотра взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы обнаружил останки зайца. «Взлетно-посадочная полоса приведена в нормативное состояние. На безопасность других воздушных судов происшествие не повлияло», – говорится в сообщении.

По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов в аэропорту Казани. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Казань, Наталья Петрова

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