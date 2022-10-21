Жителей некоторых территорий Белгородской области готовят к переселению, школьникам продлевают каникулы, а предприятия переводят на «удаленку»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после заседания оперштаба в пятницу, 21 октября, заявил, что запрос жителей приграничных территорий региона о переселении будет удовлетворен.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворен. Московская область уже готова разместить порядка 500 белгородцев на территории одного из санаториев. Им готовы предоставить транспорт. Проживание и питание на территории санатория будет бесплатным. Всех доставят обратно, как только позволит оперативная ситуация.

Кроме того, Гладков сообщил, что предприятиям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Также школьникам продлили каникулы, а студентов перевели на дистанционное обучение.

«Собственникам предприятий на приграничных территориях и территории города Белгорода рекомендовано разработать и утвердить гибкие графики работы, а также рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу. В образовательных учреждениях каникулы продлены еще на одну неделю. С момента окончания каникул и до 1 декабря в школах и колледжах девяти приграничных муниципальных образований, а также в Яковлевском городском округе и в Белгороде обучение будет проходить дистанционно. Вузам, которые находятся в Белгородском районе и Белгороде, рекомендовано до 1 декабря перейти на дистанционное обучение с предоставлением возможности студентам покинуть город и продолжить обучение», – говорится в сообщении губернатора Белгородской области.

Отметим, что сегодня на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области произошел пожар в результате прямого попадания снаряда.

Напомним, что на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

Белгород, Иван Бабурин

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