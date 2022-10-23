В Перми три человека погибли при взрыве на пороховом заводе

В Перми произошел взрыв на пороховом заводе. По последним данным, три человека погибли. Следственный комитет проводит проверку.

ЧП на пороховом заводе произошло накануне вечером. На одном из участков производства произошел взрыв, возник пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили пламя и организовали разбор завалов.

Позже в дежурной диспетчерской службе города подтвердили гибель на заводе трех человек.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о проведении доследственной проверки.

Пермь, Зоя Осколкова

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