Маршрутка перевернулась в Ленобласти, есть погибший и пострадавшие (ФОТО)

В аварии с участием маршрутного такси в Ленинградской области погиб один человек, еще шесть пострадали. Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП.

Дорожная авария произошла около 05.40 в понедельник, 24 октября, на трассе Р-21 Санкт-Петербург – Мурманск, неподалеку от города Лодейное поле.

По предварительной информации, водитель маршрутного такси, направлявшегося из города Подпорожье в Санкт-Петербург, не справился с управлением, в результате маршрутка съехала в кювет и перевернулась.

Telegram: Маршрутка слетела с трассы и перевернулась

От полученных травм на месте скончался один человек, еще шесть пассажиров пострадали.

На месте ДТП работает следственная группа, причины аварии устанавливаются. Лодейнопольская городская прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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