Французы в Венеции угнали гондолу

Двум французским туристам грозит штраф до €15 тыс. за факт угона гондолы в Венеции в ночь с воскресенья на понедельник, 24 октября, – сообщает издание Il Messaggero.

Итальянская газета пишет, что в полночь с воскресенья на понедельник 20-летние туристы из Франции угнали гондолу от моста Академии, откуда они прошли по Большому каналу до дверей музея Гуггенхайма. Однако их выдало отсутствие навыков управления гондолой, это привлекло внимание некоторых сотрудников отеля Danieli, которые сообщили в полицию, в итоге французов угонщиков гондолы задержали.

В интервью Il Messaggero владелец гондолы Джорджио Богьоло сообщил, что «они казались очень счастливыми, они не сожалели, они не извинялись. Они смеялись, как будто это была игра. Французы выбросили в канал одеяло, подушки, а также весла, необходимые для движения лодки».

Гондольер заявил, что через своего адвоката намерен потребовать от двух угонщиков компенсацию в размере от € 10 до €15 тысяч за утерянные ими предметы и захват гондолы. Кроме того, к иску он панирует добавить сумму за «нанесение морального вреда».

«Прикоснуться к чужой гондоле равносильно киданию камней в Эйфелеву башню», – заявил пострадавший владелец гондолы.

Венеция, Иван Бабурин

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