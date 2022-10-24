Во время стрельбы в американской школе убиты три человека

В школе в городе Сент-Луис, штат Миссури, в понедельник, 24 октября, в результате стрельбы погибли, по меньшей мере, три человека, еще восемь пострадали, – сообщает телеканал Fox News.

Телеканал со ссылкой на полицию также сообщил: «Восемь пострадавших, в том числе два ученика, были доставлены в местную больницу. Подозреваемый в нападении на школу был убит в ходе перестрелки с полицией.

«Мотивы преступника на данный момент не установлены. Ведется расследование произошедшего», – сообщили в полиции Сент-Луиса.

Вашингтон, Иван Бабурин

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