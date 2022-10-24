На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером в понедельник, 24 октября, сообщил, что на железнодорожном перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка в Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы».

Напомним, что согласно приказу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, в Брянской области, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, действует средний уровень реагирования.

Брянск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»