В Мелитополе прогремел сильный взрыв

Мощный взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщила городская администрация во вторник, 25 октября.

«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена», – говорится в сообщении горадминистрации в Telegram.

В свою очередь, источник РИА «Новости» сообщил, что рядом со зданием местной телекомпании взорвался автомобиль. Других подробностей пока нет. также неизвестно, есть ли погибшие и раненые в результате происшествия.

Мелитополь, Наталья Петрова

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