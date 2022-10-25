В Красноярском крае столкнулись два катера на воздушной подушке

На севере Красноярского края столкнулись два катера на воздушной подушке. Один человек получил смертельные травмы. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел возле аэропорта Игарки. Катера на воздушной подушке «Хивус-10» проекта А8 перевозили пассажиров через Игарскую протоку.

Судна столкнулись при высадке. Один из катеров выбросило на людей, которые уже вышли на берег. «В результате инцидента был смертельно ранен мужчина, который получил травмы от работающего винта судна», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

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