При взрыве у здания телекомпании в Мелитополе ранены 5 человек. «Это теракт по заказу Киева» – власти

При взрыве заминированного автомобиля в Мелитополе пострадали пять человек. Об этом сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем телеграм-канале. По его словам, среди пострадавших есть сотрудники медиахолдинга «ЗаМедиа» и случайные прохожие.

«Сегодня утром, когда работники Запорожского областного телеканала «ЗаТВ» в Мелитополе шли на работу, взорвали начиненную взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность – 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали 5 человек <…> Никаких военных здесь нет», – написал Малькевич, добавив, что также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ.

«Как же «эти» («они») боятся нас. Журналистов, которые честно выполняют свою работу. Тех, кто рассказывает правду о том, как живут и развиваются освобожденные территории», – отметил общественник.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал взрыв автомобиля у здания телекомпании «ЗаТВ» терактом, за которым стоит украинская сторона.

В свою очередь, источник РИА Новости сообщил, что в машине находилось самодельная бомба, заложенная украинской диверсионной группой. Произошедшее, по его словам, могло быть терактом по заказу киевской стороны.

Судя по фото с места взрыва, в здании выбиты почти все окна, серьезно поврежден фасад. Также пострадали помещения редакции и эфирные студии. На месте сейчас работают следователи.

Мелитополь, Наталья Петрова

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