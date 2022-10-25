В Мьянме на празднике погибли 80 человек

Порядка 80 человек погибли под авиаударами в штате Качин в Мьянме. В первые часы сообщалось о 60 погибших, но позже цифры уточнили, передает Associated Press со ссылкой на сотрудника экстренных служб.

Инцидент случился вечером 23 октября, но подробности стали известны только сегодня. Множество людей собралось на праздновании годовщины основной политической организации этнического меньшинства качины. Армия независимости Качина (KIA) устроила концерт и пригласила артистов, художников, уважаемых в общине людей.

В самый разгар праздника случился авиаудар, жертвами которого стали 80 человек, передает Reuters со ссылкой на представителя KIA Нау Бу.

Военное правительство Мьянмы подтвердило авиаудар. В их заявлении говорится, что удар нанесен по штабу 9-й бригады KIA в ответ на «террористические» акты, совершенные Качином. По мнению военных Мьянмы, массовые жертвы среди мирного населения – это слухи.

Нейпьидо, Наталья Рязанова

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