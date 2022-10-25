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Вторник, 25 октября 2022, 12:39 мск

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В Бурятии домашние собаки загрызли женщину

В Бурятии женщина погибла от укусов домашних собак. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в Иволгинском районе республики. Женщина недавно приехала к родственнику, который содержал во дворе своего дома трех крупных агрессивных беспородных собак.

Псы вырвались из вольера и напали на гостью. В результате пострадавшая скончалась на месте происшествия от множественных ран.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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