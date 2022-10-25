На Алтае мать четверых детей жестоко убил бывший муж

В Республике Алтай с матерью четверых детей жестоко расправился бывший муж на почве ревности. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Убийство произошло вечером 24 октября в Онгудайском районе. 39-летний житель Кош-Агачского района заметил свою бывшую супругу с другим мужчиной, после чего стал преследовать ее. Женщина попыталась уехать от него на своем автомобиле, но экс-супруг догнал ее, воспользовавшись тем, что бывшая жена совершила вынужденную остановку. Разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил складной нож и нанес жертве множественные удары в область грудной клетки и шеи. От полученных травм 37-летная женщина скончалась на месте.

После расправы мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о совершенном преступлении

Ревнивец-убийца задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

У женщины остались четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет, их передали на попечение близким родственникам.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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