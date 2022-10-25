При взрыве на заводе в Волгограде погиб один человек, еще двое пострадали

В Волгограде при взрыве на заводе по производству радиаторов погиб один человек, еще один пострадал. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на штаб ГО Красноармейского района Волгограда. Там сообщили, что в цехе взорвался порошок алюминия. Меж тем, по информации прокуратуры, пострадавших двое.

Региональный главк МЧС сообщил, что на предприятии по производству алюминиевых радиаторов произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 13:32, загорелась алюминиевая пыль на площади 40 кв. м. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

По данным СМИ, пожар произошел на заводе «Форте Пром ГмбХ».

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. «По предварительным данным, сегодня около 13:30 на заводе по производству радиаторов отопления произошло воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе. В результате воспламенения один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Волгоград, Наталья Петрова

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