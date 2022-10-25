В Санкт-Петербурге тушат пожар на площади 12 тысяч квадратных метров

ГУ МЧС Санкт-Петербурга вечером во вторник, 25 октября, сообщило, что в Колпинском районе в пос. Металлстрой горит склад на площади 12 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе главка МЧС сообщили: «Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч квадратных метров. Тушение пожара осложняется высокой горючей нагрузкой склада. Для локализации пожара задействует коленчатые подъемники и пожарные автолестницы».

«В здании склада размером 100 на 240 метров и высотой 12 метров происходит горение на площади 12 000 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. МЧС привлекло к ликвидации пожара 27 единиц техники и 123 человека. К месту возгорания направили передвижную лабораторию для контроля замеров воздуха. Для тушения также задействовали пожарный поезд. Сейчас пожарные делают все, чтобы не допустить распространение огня», – говорится также в сообщении ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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