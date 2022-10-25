Коммерческий директор Собчак задержан за вымогательство

В правоохранительных органах Москвы во вторник, 25 октября, заявили, что коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов был задержан в в рамках уголовного дела, – сообщает ТАСС.

Агенство со ссылкой на собственный источник пишет: «В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. По какой статье возбуждено уголовно дело, источник не уточнил».

В свою очередь, Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что ее коммерческого директора Кирилла Суханова задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство». Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране», – заявила Собчак.

Москва, Иван Бабурин

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