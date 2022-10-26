В Ижевске в многоэтажке взорвался газ: мужчина получил ожоги 90% тела

Мужчина получил ожоги 90% тела в результате взрыва бытового газа и последующего пожара в девятиэтажном жилом доме в Ижевске. Об этом сообщил Минздрав Удмуртии. Пострадавший доставлен в Первую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

По данным главы города Олега Бекмеметьева, взрыв газа произошел в 06:10 в квартире на девятом этаже жилого дома по улице Воровского. Пострадал один человек. Остальные жильцы эвакуированы, их разместят в пункте временного размещения (ПВР), отметил градоначальник. Взрывной волной в подъезде выбиты окна, рамы и двери. По словам Бекмеметьева, принято решение провести обследование конструкций пострадавшего подъезда, чтобы определить, можно ли жителям возвращаться в свои квартиры. «Это может занять до 2 суток», – написал он в Telegram, добавив, что жильцам на время обследования «предоставляем ПВР».

В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар в многоэтажке был ликвидирован в 06:26, его площадь составила 23 «квадрата». Всего было эвакуировано 25 человек. В пресс-службе ведомства отметили, разрушений конструкций дома не зафиксировано.

Ижевск, Наталья Петрова

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