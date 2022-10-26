В Херсоне диверсанты атаковали РОВД

В Херсоне группа диверсантов напала на районное отделение внутренних дел. Нападавшие пытались завладеть оружием, они успели выстрелить по зданию РОВД из гранатомета. Сейчас правоохранительные органы пытаются задержать преступников.

«Около 13:00 была предпринята попытка нападения на Днепровское РОВД города Херсон с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ. Проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников», – сообщил представитель экстренных служб Херсонской области (цитата по РИА «Новости»).

Информации о пострадавших пока не поступало.

Херсон, Наталья Петрова

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