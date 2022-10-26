В Мелитополе ликвидировали крупный оружейный схрон украинских террористов

Замгубернатора Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 26 октября, сообщил, что в Мелитополе был обнаружен и ликвидирован схрон с оружием.

В своем телеграм-канале Рогов написал: «Вчера, 25 октября, сотрудники полиции проводили проверку обстоятельств подрыва автомобиля возле редакции. Оперативная информация привела их к месту схрона. В гараже возле областной телерадиокомпании «ЗаТВ» был обнаружен целый арсенал. Всего изъято: тубус РПГ 22 – КТ 263069 в отстрелянном виде; 6 тротиловых шашек; 5 гранат РГД-5 и Ф-1; 3 банки дымного пороха; взрывное устройство «пластид»; 150 патронов к монтажному пистолету; большое количество детонаторов и взрывателей разного способа действия».

В ГУ МВД по Запорожской области заявили: «Всем, кто участвует в террористической деятельности, независимо от гражданства, необходимо понимать: здесь теперь Россия, и наказание за такое серьезное преступление будет самое жесткое. Все обнаруженные боеприпасы изъяты и будут уничтожены. По данному факту ведутся следственные действия».

Мелитополь, Иван Бабурин

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