Коммерческий директор Ксении Собчак обвиняется в вымогательстве 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов вымогал у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова 11 млн. рублей за нераспространение информации в Telegram-канале, – заявил следователь в суде.

ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщает, что «коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн. рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 млн рублей за удаление из телеграм-канала «Тушите свет» сведений в отношении Чемезова С. В.»

Следователь в обосновании своего ходатайства об аресте коммерческого директора Ксении Собчак заявил: «Суханов обвиняется в тяжком преступлении, регистрации в РФ не имеет, может скрыться от следствия, вину в преступлении не признал. Дело, по которому проходит Суханов, было возбуждено два дня назад в отношении неустановленных лиц по ч. 3 «п» б. ст. 163 УК РФ «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере».

Со своей стороны, коммерческий директор Собчак Суханов заявил в суде, что готов принести публичные извинения главе «Ростеха» и признать вину в части получения 800 тыс руб, утверждая, что 11 млн. рублей не вымогал. При этом следователь в суде заявил, что Суханов был задержан при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей Чемезова.

Между тем, РИА Новости со ссылкой на пожелавший остаться неназванным источник пишет, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы.

Москва, Иван Бабурин

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