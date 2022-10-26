Собчак заявила, что арест ее коммерческого директора – это «облава на последнюю свободную редакцию в России»

Телеведущая Ксения Собчак, сбежавшая в Литву в среду, 26 октября, прокомментировала арест до 24 декабря по делу о вымогательстве у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова своего коммерческого директора Кирилла Суханова.

В своем телеграм-канале Собчак написала: «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию – последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение».

Москва, Иван Бабурин

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