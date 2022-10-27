В Кузбассе десять человек отравились хлором в бассейне

В Новокузнецке десять человек пострадали в оздоровительно-развлекательном комплексе. Они отравились хлором в бассейне, сообщает пресс-служба управления ФССП по Кемеровской области.

По данным ведомства, в больницы пострадавшие обратились с симптомами химического отравления. В общей сложности медицинская помощь понадобилась шестерым детям и четверым взрослым.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Куйбышевский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и принял решение приостановить деятельность бассейна на два месяца.

Новокузнецк, Зоя Осколкова

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