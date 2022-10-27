Эковандалы попытались испортить картину Вермеера в Нидерландах

Вандалы-активисты движения Just stop oil «Просто остановите нефть» в музее «Маурицхёйс» в четверг, 27 октября, предприняли попытку испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, – сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Телекомпания сообщает, что два активиста-эколога в футболках с надписью «Just stop oil» попытались приклеить себя к картину. Пострадало ли произведение искусства пока не известно. Музей временно закрыт, на место стянуты подразделения полиции.

«Девушка с жемчужной сережкой» авторства голландского художника Яна Вермеера (1632-1675) является центральным элементом постоянной экспозиции музея «Маурицхёйс».

Гаага, Иван Бабурин

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