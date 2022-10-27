Кадыров рассказал о потерях среди чеченских бойцов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в четверг, 27 октября, сообщил, что в результате артналета в начале текущей недели в Херсонской области погибли и было ранено большое количество бойцов в одном из чеченских подразделений.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает. В первую очередь хочу сказать родным погибших: тезет в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами!»

По словам Рамзана Кадырова, в тот же день чеченские бойцы в качестве «акта возмездия» «провели вылазку, в ходе которой прямиком в ад было отправлено около 70 бандеровцев».

«На похороны погибших будет выделено по одному миллиону рублей. Еще 12 млн. выплачивает семье государство. Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку. Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей!», – говорится в сообщении главы Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

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