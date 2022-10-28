На военном полигоне контрактник на грузовике сбил колонну срочников

В Архангельской области произошло ЧП на военном полигоне. Грузовик наехал на колонну военнослужащих. По предварительным данным, погибли два человека, еще 11 пострадали.

По данным телеграм-канал Baza, ДТП произошло недалеко от города Мирный. «КАМАЗ», которым управлял 22-летний контрактник, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы.

От полученных травм один из пострадавших скончался на месте, другой в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где несмотря на усилия врачей умер. «Кроме них в аварии пострадали еще 11 человек – всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами», – говорится в сообщении.

Военные следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Архангельск, Зоя Осколкова

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