Серийный насильник-убийца из Казани получил пожизненный срок

Суд в Казани приговорил к пожизненному заключению 50-летнего местного жителя Игоря Птицина, обвиняемого в серии убийств и изнасилований девушек и женщин. Осужденный признал вину во всех инкриминируемых ему преступлений. Всего от его рук пострадали 7 человек, сообщает Следственный комитет России.

Согласно данным суда и следствия, в 2009-2017 годы Птицин совершил в Казани серию нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет. Орудовал маньяк в районе озера Глубокого и в Авиастроительном районе. Он убил трех человек, в том числе двух девушек в возрасте 16 и 17 лет.

Следователи вышли на преступника в 2021 году, расследуя убийство 30-летней женщины. Ее тело было обнаружено летом 2009 года в лесопосадке на территории Авиастроительного района Казани. Жертва была изнасилована. Нападавший убил женщину, разбив ей голову. Проведенные экспертизы и следственные мероприятия тогда не дали результатов. Спустя 12 лет было проведено исследование имевшихся в деле вещественных доказательств с применением новейших методик. Молекулярно-генетическая экспертиза выявила присутствие на вещдоках биологических следов мужчины. Они полностью совпали с биологическими следами жителя Казани, ранее изъятыми у него полицейскими при проверке на причастность к совершению другого преступления.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. В дальнейшем мужчина рассказал следствию обо всех совершенных преступлениях, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал подозреваемого виновным в совершении серии преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Покушение на убийство», «Покушение на изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера».

Приговором суда Птицину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Казань, Наталья Петрова

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