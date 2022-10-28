В ДТП в Белгородской области погибли семь человек

Губернатор Белгородской области региона Вячеслав Гладков в пятницу, 28 октября, сообщил, что в регионе в результате ДТП погибли семь человек.

в своем телеграм-канале Гладков написал: «Авария на дороге Шебекинского городского округа Белгородской области стала причиной смерти семерых человек. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. Еще три человека пострадали. На место ДТП выехали бригады скорой медицинской помощи».

Глава региона также сообщил, что взял под контроль расследование причин трагедии.

Белгород, Иван Бабурин

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