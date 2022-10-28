В шасси самолета авиакомпании Lufthansa обнаружили труп

В Германии в аэропорту Франкфурта, в отсеке шасси самолета, прибывшего из Тегерана, был обнаружен труп мужчины, в связи с чем авиакомпания Lufthansa заявила о приостановке до субботы, 29 октября, своих иранских рейсов, – сообщает в пятницу, 28 октября телеканал Das Erste.

Телеканал со ссылкой на пресс-службу полиции аэропорта сообщил: «Тело неопознанного мужчины в четверг было обнаружено техническим персоналом аэропорта Франкфурта, проверявшего шасси лайнера. Рядом с трупом лежала кислородная маска и баллон. На данный момент правоохранители пытаются идентифицировать погибшего, начато расследование. Авиакомпания приостановила рейсы из Ирана в ФРГ и обратно до субботы, 29 октября».

Франкфурт, Иван Бабурин

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