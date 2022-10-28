Собчак перестала быть «подозреваемой» в деле о вымогательстве

Постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн. рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова отменено следователем, – сообщает ТАСС. в правоохранительных органах.
Источник в МВД сообщил агентству, что «следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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