В Севастополе перекрыли бухту после атаки беспилотников

Корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте. Акваторию временно перекрыли, сообщила пресс-служба правительства города.

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Ситуация под контролем», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что все экстренные службы приведены в готовность.

Вскоре после этого правительство города призвало граждан использовать автобусные маршруты для передвижения.

«Временно перекрыт рейд – паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах», – говорится в сообщении.

Севастополь, Наталья Рязанова

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