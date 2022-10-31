Число жертв обрушения моста в Индии превысило 140 человек

Число погибших при обрушении подвесного пешеходного моста в городе Морби в индийском штате Гуджарат увеличилось до 141, спасены около 177 человек. Об этом информирует телеканал NDTV. Ранее сообщалось о 132 погибших. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести.

Вантовый мост реку Маччху обрушился накануне вечером. В момент инцидента на нем находились около 500 человек, в том числе женщины и дети.

Построенный 150 назад мост был закрыт на ремонт последние семь месяцев и открыт после реконструкции 26 октября. По данным властей, частная строительная компания, ремонтировавшая мост, не получила сертификат безопасности перед его открытием. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело.

Находящийся в Гуджарате премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о денежных компенсациях семьям погибших в размере 200 тыс. рупий $2,4 тыс.). Власти штата выделят 400 тыс. рупий семье каждого погибшего и 50 тыс. рупий пострадавшим.

Морби, Наталья Петрова

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