В Волгограде произошла крупнейшая за 10 лет коммунальная авария

В Волгограде дождями размыло земляную насыпь, из-за чего обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора и была повреждена одна из магистральных труб. Без воды остались более 186 тысяч человек. Губернатор Андрей Бочаров назвал аварию самой крупной за последние 10 лет.

В Ворошиловском районе проложены две магистральные трубы городских канализационных сетей, одна из них была повреждена. Обрушение произошло на склоне поймы реки Царицы. В Ворошиловском и Советском районах отключили холодную воду. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за аварии без холодной воды остались 189 многоквартирных домов, где проживают 186 185 человек, в том числе 62 300 детей, а также шесть медицинских учреждений.

Ремонтные работы осложняет отсутствие проектно-сметной документации на коллектор, построенный 50 лет назад. Кроме того, выяснилось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая для этого не предназначена. Со временем она прогнила и разрушилась.

«Проблема достаточно существенная, но несмотря на это с привлечением специалистов нам удалось в течение суток найти аварийный отрезок, разработан порядок действий. Мы для себя планируем, что до конца следующих суток мы в полном объеме подключим по резервной схеме канализационный коллектор. Это задача для нас номер один», – отметил Бочаров.

Волгоград, Зоя Осколкова

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