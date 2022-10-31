МАГАТЭ: К отключению электропитания блока на ЗАЭС привел взрыв мины

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 31 октября, заявил, что к отключению линии электропитания четвертого блока на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) 30 октября в воскресенье привел взрыв мины, – сообщают СМИ.

В заявлении МАГАТЭ говорится: «В результате взрыва наземной мины оборвалась основная линия электропитания одного из энергоблоков Запорожской АЭС. Взрыв произошел 30 октября вечером за пределами ограждения по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередачи напряжением 750 киловольт».

Следует отметить, что в понедельник, 31 октября, инспекторы МАГАТЭ начали миссию по проверке двух ядерных объектов на Украине.

В Твиттере МАГАТЭ говорится: «Инспекторы по гарантиям МАГАТЭ начали и вскоре завершат деятельность по проверке в двух точках на Украине по запросу украинского правительства. Позднее на этой неделе он представит свои первоначальные выводы по результатам этой деятельности».

Энергодар, Иван Бабурин

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