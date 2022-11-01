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Вторник, 1 ноября 2022, 14:31 мск

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В Омске начальник отдела полиции покрывал торговцев контрафактом

В Омске задержали начальника отдела полиции. Его подозревают в покровительстве торговцев контрафактом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным следствия, начальник отдела полиции помогал в нелегальном бизнесе местной предпринимательнице, которая продавала контрафактные сигареты. Полицейский консультировал женщину, чтобы она могла избежать административной или уголовной ответственности за свои действия.

В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Правоохранители провели обыски по месту работы и проживания подозреваемого, а также в торговых точках бизнесвумен. Расследование продолжается.

Омск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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