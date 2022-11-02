В Башкирии два студента готовили теракт на железной дороге

В Башкирии задержали двух молодых людей, которые несколько раз пытались повредить электротехническое оборудование на железных дорогах. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
18-летних студентов задержали во время очередной вылазки – на этот раз они поливали горючей жидкостью пост секционирования. По данным правоохранителей, это была пятая попытка вредительства.
Установлено, что один из злоумышленников родом из Таджикистана, он учится в Уфимском авиационном техникуме, второй – из Азербайджана, является студентом медицинского колледжа. Сами они заявили, что не согласны с политикой России и хотели своими действиями напугать население.
Теперь подозреваемым грозит уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт».
Уфа, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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